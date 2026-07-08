Trump se muestra abierto ante Zelenski a permitir a Ucrania fabricar Patriots

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Ankara, 8 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró este miércoles abierto ante su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a otorgar a Ucrania las licencias necesarias para fabricar por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot y munición para estos sistemas.

«Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva», dijo Trump, quien añadió después que muy pocos países serían capaces de producir sistemas Patriot y se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a hacerlo «muy rápido» si acaba obteniendo la licencia.

Trump adelantó que hablará con Zelenski de ello durante la reunión que ambos mantendrán con sus equipos al margen de la cumbre de la OTAN de Ankara. EFE

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