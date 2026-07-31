Tusk insta a España a «tomar ejemplo» de Polonia para que Schengen pueda sobrevivir

Compartir

1 minuto

Cracovia (Polonia), 31 jul (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este viernes que «España debe tomar ejemplo de Polonia para que sobreviva Schengen y reivindicó las medidas de su país contra la migración ilegal, con un endurecimiento de la ley de asilo y la construcción de barreras en la frontera con Bielorrusia.

«España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen debe de sobrevivir», escribió Tusk en un mensaje en X, en el que reaccionó a la entrada ilegal en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

«Hemos invertido miles de millones de euros y hemos movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos», añadió el jefe del Gobierno polaco. EFE

mag/smm/rcf