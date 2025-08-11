U2 condena la guerra en Gaza y Bono habla de «repulsión» por el «fracaso moral»

3 minutos

Dublín, 11 ago (EFE).- El líder de U2, Bono, ha asegurado que siente «repulsión» por el «fracaso moral» ante la guerra en Gaza, en un mensaje en el que toda la banda irlandesa condena el bloqueo de la ayuda humanitaria y los planes de ocupación de Israel.

«No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestra audiencia conozca nuestra postura», explicó el cuarteto dublinés en un comunicado difundido en su página web.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen subrayaron que «todo el mundo» lleva ya «mucho tiempo horrorizado» y advirtieron de que el «bloqueo de la ayuda humanitaria y los planes para una toma militar de la ciudad de Gaza han llevado el conflicto a un terreno desconocido».

El comunicado llega después de que algunos sectores hayan criticado a la banda y especialmente a Bono por evitar pronunciarse sobre este asunto, al destacar el largo historial de activismo del cantante.

A este respecto, el líder de U2 reconoció en la nota que ha tratado de mantenerse «al margen de la política de Oriente Medio», no «por humildad», sino por las evidentes «complejidades e incertidumbres».

Recordó que el grupo condenó los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero opinó que la «venganza de Israel» parece cada vez «más desproporcionada y desinteresada en las vidas de civiles igualmente inocentes en Gaza».

«El Gobierno de Israel no es la nación de Israel -dijo-, pero el Gobierno de Israel liderado por Benjamin Netanyahu se merece ahora nuestra condena categórica e inequívoca».

Bono insistió en que siempre ha apoyado el derecho de Israel a existir, así como la solución de los dos Estados, al tiempo que se solidarizó con los rehenes aún en manos de Hamás y pidió que «alguien racional negocie su liberación».

«Nuestra banda se solidariza con la gente de Palestina que verdaderamente busca un camino hacia la paz y la coexistencia con Israel, y con su legítima y justa demanda de un Estado», señaló Bono.

El artista se refirió a sus conocidas campañas pasadas para erradicar el sida o la pobreza en África para justificar este mensaje sobre Gaza, tras ver las «imágenes de niños hambrientos en la Franja».

«Ser testigo de cerca de la desnutrición crónica sería algo personal para cualquier familia, especialmente porque afecta a niños. Porque cuando la pérdida en masa de vidas de no combatientes parece tan calculada, especialmente las muertes de niños, entonces ‘malvado’ no es un adjetivo hiperbólico. En el texto sagrado de judíos, cristianos y musulmanes el ‘mal’ debe ser resistido», sostuvo Bono.

Concluyó animando a «cualquiera» que le importe la condena de U2 a las «acciones inmorales» de Netanyahu a sumarse a «todos los que han pedido el cese de las hostilidades en ambos lados». EFE

