Ucrania ataca tres objetivos de la industria militar rusa en varias regiones

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Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania atacó durante la madrugada del viernes tres objetivos de la industria militar del enemigo situado en las regiones rusas de Nizhni Nóvgorod y Tver, según informó el Estado Mayor ucraniano en su cuenta de la red social Facebook.

En la región de Nizhni Nóvgorod fueron alcanzadas las instalaciones del Instituto de Investigación de Lanzaderas V. P. Barmin, que se ocupa de diseñar, mantener y operar este tipo de tecnología armamentística.

También en Nizhni Nóvgorod, las fuerzas ucranianas alcanzaron, según el Estado Mayor de Kiev, un centro dedicado a la producción de explosivos y combustible para cohetes.

Además, en la localidad de Redkino de la región de Tver fue golpeada una planta que produce componentes para el combustible que utilizan los misiles de crucero Kh-55 y Kh-101 y aditivos para combustible de aviación y queroseno.

Según había informado previamente el gigante informático ruso Yandex, Ucrania también atacó esta madrugada uno de sus centros de datos.

Las fuerzas de Kiev ya habían atacado el jueves otro centro de datos de Yandez en respuesta a los recientes ataques rusos a infraestructuras de telecomunicaciones del mismo tipo en Ucrania.

“Nosotros siempre respondemos de forma simétrica”, dijo anoche a los periodistas el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al ser preguntado por el primero de estos dos ataques a un centro de datos de Yandex. EFE

mg/cae/alf