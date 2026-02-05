Ucrania bloquea con ayuda de SpaceX las Starlink que utilizaban los drones rusos

Kiev, 5 feb (EFE).- Ucrania ha bloqueado con ayuda de la empresa propiedad de Elon Musk y dueña de esta tecnología, SpaceX, las terminales de Starlink operativas en el país a las que Rusia conectaba algunos de los drones con que ataca territorio ucraniano.

“Los Starlink registrados en la ‘lista blanca’ funcionan; las terminales de los rusos ya están bloqueadas”, dijo en su cuenta de Telegram el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov.

El ministro ucraniano hacía referencia al registro creado por las autoridades del país en colaboración con SpaceX para controlar todas las terminales de Starlink que funcionan en Ucrania y poder identificar y bloquear así a las que han dado servicio a los drones rusos, que podían ser dirigidos en tiempo real dentro de Ucrania por sus operadores en Rusia conectándose a Starlink.

Fedórov explicó que la verificación de terminales continúa y calificó el proceso de “masivo”.

“Si usted ha agregado su terminal al registro pero aún no funciona, tenga paciencia”, dijo el ministro en su mensaje.

Fedórov se puso en contacto recientemente con SpaceX para advertirle que el Ejército ruso estaba aprovechando terminales de Starlink operativas en Ucrania para dirigir sus drones en los ataques contra el país.

Musk y sus subordinados en la compañía respondieron rápidamente -también de forma pública en la red social del magnate, X- y crearon el registro al que hizo hoy referencia Fedórov para resolver el problema.

SpaceX ha facilitado a Ucrania desde el comienzo de la guerra terminales Starlink que han sido clave para garantizar las comunicaciones del Ejército ucraniano. Rusia tiene prohibido el acceso a esta tecnología por las sanciones.

Tras mostrar inicialmente simpatía por la causa ucraniana, Musk se convirtió más tarde en una voz particularmente crítica con el presidente Volodímir Zelenski. La negativa de Musk de activar Starlink en Crimea para que el Ejército ucraniano pudiera atacar esta península ocupada por Rusia fue uno de los desencadenantes del desencuentro.

Musk ha vuelto a intercambiar mensajes cordiales en la red social X con Fedórov -con el que ya trató cuando este era ministro de Transformación Digital y SpaceX enviaba al comienzo de la guerra Starlinks a Ucrania- a propósito de la colaboración entre ambas partes por el uso ilegal de la tecnología satelital estadounidense por parte de Rusia. EFE

