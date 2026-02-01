Ucrania cifra en 12 muertos y 16 heridos el balance del ataque ruso a un bus de mineros

2 minutos

(Actualiza número de muertos y heridos)

Berlín, 1 feb (EFE).- Las autoridades ucranianas cifraron este domingo en 12 muertos y 16 heridos, de los cuales nueve se hallan graves, el balance del ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central de Dnipropetrovsk, que alcanzó a un autobús que transportaba a mineros que volvían de trabajar.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa en el distrito de Pavlograd.

Por su parte, la empresa energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que, tras terminar su turno, eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.

Inicialmente DTEK informó de un total de 15 muertos, pero más tarde corrigió la cifra a la baja.

«Por el momento, se sabe de 12 mineros que han muerto», informó en Telegram la empresa y añadió más tarde que hay informaciones sobre 16 heridos, de los que nueve se hallan en condición grave.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precisó que el ataque se produjo cerca de la localidad de Ternivka.

«Unos drones rusos atacaron un autobús ordinario que transportaba a mineros. Por desgracia, hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos», afirmó antes de agregar que este domingo Rusia también atacó las rutas logísticas, con golpes contra las infraestructuras ferroviarias en Dnipropetrovsk y Sumi (norte).

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk. EFE

cph/mb

(foto)