Ucrania denuncia chantajes de Rusia a familiares de presos para obtener acceso a Starlink

Kiev, 10 feb (EFE).- Ucrania denunció este martes que Rusia ha chantajeado a familiares de prisioneros de guerra ucranianos para que registren a su nombre terminales Starlink y que el Ejército ruso pueda usarlas después para mejorar la comunicación de sus unidades y dirigir sus drones.

“Buscando una salida a la difícil situación en la que se encuentran, los ocupantes se dirigieron a familias de prisioneros. Se han registrado casos de amenazas y demandas para que registraran oficialmente a su nombre terminales Starlink. Después esa tecnología sería utilizada contra Ucrania y los ucranianos”, indica una nota publicada por el órgano del Estado ucraniano para los prisioneros de guerra.

Rusia perdió el acceso a las terminales en Ucrania de internet satelital Starlink, propiedad de la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que la parte ucraniana estableciera filtros para la conexión de la red satelital, lo que obligó al ejército ruso a parar el avance en el frente esta semana.

Según varios blogueros militares rusos, no obstante, las tropas de Moscú ya han recuperado el acceso a las terminales, un recurso que usan de forma extraoficial para conectar algunos de los drones con que atacan territorio ucraniano.

Registro obligatorio

El comunicado de Ucrania advirtió a las familias de los prisioneros de guerra de que cualquiera que preste su colaboración en ataques contra Ucrania puede ser juzgado y condenado, y pidió que comuniquen a las autoridades ucranianas cualquier intento de chantaje por parte de Rusia.

Los servicios secretos ucranianos han denunciado en el pasado chantajes por parte de las autoridades rusas a familiares de prisioneros de guerra, a quienes habrían ofrecido mejores condiciones para sus seres queridos en cautiverio a cambio de que participaran en actos de sabotaje dentro de Ucrania.

El uso de familiares de prisioneros para registrar terminales de Starlink que después utilizaría el Ejército ruso ha sido descubierto, según la nota oficial ucraniana, después de que las autoridades de Kiev abrieran recientemente, con la colaboración de SpaceX, un registro obligatorio en el que debían inscribirse todos los usuarios en Ucrania.

De esta forma se bloquearon las terminales no registradas y pudo identificarse a los usuarios registrados que dieron servicio a los drones rusos o a las unidades de las fuerzas rusas que utilizaban Starlink en el frente.

Ucrania creó junto con SpaceX ese registró después de descubrir que algunos drones de ataque rusos iban dotados de terminales de Starlink con las que conectarse a internet mientras sobrevolaban Ucrania. Esto permitía a los operadores de estos drones controlarlos en tiempo real hasta el final de su misión.

Starlink está prohibido en Rusia por las sanciones estadounidenses en vigor contra el país. EFE

