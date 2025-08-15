Ucrania derriba 63 drones rusos en ataque nocturno antes de la cumbre Trump-Putin

The Swiss voice in the world since 1935

Berlín, 15 ago (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 63 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves a este viernes, jornada en la que está previsto se reúnan en Alaska el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su cuenta de Telegram, el derribo estuvo a cargo de la aviación y unidades de guerra electrónica y de fuego móviles.

Los 63 drones eran sistemas de ataque, incluidos modelo ‘Shahed’, de fabricación iraní, de señuelo y de otros tipos en el norte y en el este del país invadido por Rusia.

El comunicado castrense, sin embargo, informó también de que Rusia empleó dos misiles balísticos y un total de 97 drones, por lo que se registraron impactos de 34 drones en trece puntos el país.

El ataque se produce cuando está previsto que este viernes a las 19.00 GMT comience en Alaska la reunión prevista entre Trump y Putin sobre el conflicto ruso-ucraniano. EFE smm/alf

