Ucrania dice haber neutralizado 64 de 85 drones rusos lanzados la pasada noche

2 minutos

Berlín, 31 ene (EFE).- Durante la noche del viernes al sábado, Rusia atacó Ucrania con un total de 85 drones, de los cuales 64 fueron neutralizados, anunció la Fuerza Aérea ucraniana en su parte matinal, sin que se registraran por el momento daños en infraestructuras energéticas, conforme a la tregua parcial acordada esta semana.

«El enemigo atacó con 85 drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otras clases, desde las direcciones de Oriol, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk (Rusia). De estos, aproximadamente 55 eran Shahed», afirmó la institución este sábado en sus redes sociales.

El ataque fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, así como por grupos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Según datos preliminares, a las 8.00 horas (6.00 GMT), las defensas antiaéreas «derribaron o suprimieron 64 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas y de otras clases en el norte, sur y este del país», agregó el parte.

En total, una veintena de drones enemigos lograron impactar en 13 emplazamientos distintos, concluyó la Fuerza Aérea.

Por el momento no se han registrado ataques contra la infraestructura energética, en línea con la tregua parcial acordada con la mediación de Estados Unidos, por la que ambos países evitarán golpear este tipo de objetivos en pleno frío extremo en la región.

No está claro sin embargo cuándo entró en vigor exactamente el acuerdo, puesto que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el viernes que «la cuenta atrás comenzó durante la noche», en alusión a la noche del jueves al viernes, mientras que el Kremlin ha señalado que finalizaría este domingo.

El trato fue anunciado el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo haber pedido al líder ruso, Vladímir Putin, que su ejército no lanzase ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas durante una semana. EFE

