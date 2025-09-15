The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania neutraliza 59 drones rusos y otros 25 impactan en trece localizaciones distintas

Kiev, 15 sep (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado desde la tarde del domingo 59 drones rusos de larga distancia, al tiempo que otros 25 no fueron interceptados e impactaron en trece localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Las interceptaciones de los drones neutralizados tuvieron lugar sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur y el este del país.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana especifica que más de cincuenta del total de 84 drones lanzados por Rusia eran vehículos no tripulados kamikaze Shahed.

Además de los drones, Rusia ha lanzado desde la pasada tarde contra Ucrania tres misiles S-300. Ninguno de los misiles fue interceptado. EFE

