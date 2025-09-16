The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania neutraliza 89 drones rusos y otros 22 impactan en seis localizaciones distintas

Kiev, 16 sep (EFE).- Las defensas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 89 de los 113 drones lanzados por Rusia contra Ucrania, mientras que los 22 vehículos no tripulados que no fueron interceptados impactaron en seis localizaciones no especificadas en el parte de la Fuerza Aérea de Kiev sobre este ataque enemigo.

Setenta de los drones lanzados eran kamikaze ‘Shahed’, según la Fuerza Aérea de Ucrania, que explicó este martes que entre los vehículos no tripulados utilizados por Rusia había también drones Gerbera e imitaciones de drones de ataque que las fuerzas rusas utilizan para confundir a las defensas ucranianas.

Las interceptaciones de los drones se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur, el este y el centro de Ucrania.

Rusia lanzó los drones desde territorios situados al noreste y al sureste de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana informó asimismo de una decena de ataques con cohetes lanzados por el Ejército ruso cerca de la pasada medianoche contra la urbe de Zaporiyia, una de las grandes ciudades de Ucrania más cercanas al frente.

Según las autoridades ucranianas de la región de Zaporiyia, de la que es capital la ciudad, dos personas murieron y otras catorce resultaron heridas en ese ataque.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó en sus redes el ataque y afirmó que Rusia atacó a civiles de forma deliberada y provocó daños en numerosos edificios residenciales.

Zelenski también informó de la muerte de una persona en un ataque ruso a una explotación agrícola en la región sureña de Mikoláyiv.

Según Zelenski, Rusia ha lanzado en lo que va de septiembre más de 3.500 drones y 190 misiles de varios tipos contra territorio ucraniano, donde también han caído este mes, de acuerdo con el presidente, más de 2.500 bombas aéreas.

El presidente ucraniano volvió a pedir a sus socios de la OTAN la creación de un sistema de defensa integrado entre las partes después de que drones rusos entraran la semana pasada en los espacios aéreos de Polonia y Rumanía, ambos miembros de la Alianza. EFE

