UCV y Zamora lideran en Venezuela

1 minuto

Caracas, 8 feb (EFE).- Universidad Central de Venezuela (UCV) y Zamora lideran en ese orden con 6 puntos el Torneo Apertura al cabo de la segunda jornada, que se jugó entre el vienes y este domingo.

UCV, campeón de la Liga en 2025, goleó el sábado por 0-3 a Monagas con un doblete de Jovanny Bolívar en los minutos 17 y 34. La puntilla la puso Daniel de Sousa en el 71.

Zamora se instaló en el segundo puesto al derrotar por 3-2 a Estudiantes de Mérida con dos goles de Isai Valladares y uno de Ronald Acuña.

Deportivo La Guaira y Portuguesa ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, ambos con 4 puntos.

Deportivo Táchira, conducido por el exfutbolista uruguayo Álvaro ‘el Chino’ Recoba, ocupa el quinto puesto.

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División con la participación de 14 equipos, se juega en formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, que transcurren en partidos de de ida y vuelta.

Los primeros del Grupo A y B pasan a la final del Apertura y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año del fútbol venezolano. EFE

rbc/hbr