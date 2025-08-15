UE insta a Siria a “exigir responsabilidades” por violaciones tras informe de la ONU

Bruselas, 15 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este viernes la publicación de un informe de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones contra la población civil en Siria entre enero y marzo de 2025 e instó al gobierno del país a seguir sus recomendaciones y “exigir responsabilidades a todos los presuntos autores” de dichas violaciones.

“La Unión Europea celebra la publicación hoy del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (CdI) sobre las violaciones cometidas contra la población civil en la costa y la zona centro-occidental de Siria entre enero y marzo de 2025”, dijo en un comunicado una portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

El comunicado además insta “al gobierno de transición de Siria a que dé seguimiento inmediato a la implementación de las recomendaciones para exigir responsabilidades a todos los presuntos autores” a la luz de las conclusiones del informe, y añade que “todos los responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tanto en la era de Asad como en la posterior, deben rendir cuentas y comparecer ante la justicia”.

Hace cinco meses, grupos vinculados a las antiguas fuerzas del derrocado presidente Bachar al Asad lanzaron ataques contra las nuevas tropas gubernamentales, lo que derivó en una campaña de respuesta que se cebó principalmente con la minoría alauita, a la que pertenecía el anterior régimen.

El equipo comisionado por Naciones Unidas publicó este jueves un informe sobre los hechos, en el que confirmó una serie de asesinatos, torturas, quemas de viviendas o saqueos, y en el que consideró que algunos de estos actos «probablemente equivalen a crímenes de guerra».

El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, aseguró este jueves que ha tomado nota «seriamente» de las violaciones detectadas por la ONU, indicando que “estas alegaciones continúan bajo investigación formal y una serie de individuos han sido detenidos como resultado”.

Por su parte, la UE “toma nota de la respuesta del gobierno de transición, reconoce el acceso que concedió para la investigación y recuerda la importancia de seguir cooperando e incluyendo a la Comisión Nacional Independiente de Investigación”.

Además, el comunicado europeo pide al gobierno sirio que tome “medidas urgentes para el desarme, la desmovilización y la reestructuración de las fuerzas de seguridad nacionales, de conformidad con las normas y estándares internacionales” y que ponga en marcha de manera urgente una reforma integral del sistema judicial sirio. EFE

