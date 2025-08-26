Un agricultor estonio encuentra un dron de combate cerca de la frontera con Rusia

Berlín, 26 ago (EFE).- Un agricultor estonio encontró este lunes en sus tierras en la región sureña de Tartu restos un dron de combate que había detonado y que según investigaciones preliminares procedía de Ucrania, según informó la cadena pública del país báltico, ERR.

«Tenemos motivos para creer que pudo ser un dron ucraniano que volaba hacia objetivos en la retaguardia rusa, pero que fue desviado de su curso por las interferencias de GPS rusas y otros métodos de guerra electrónica y entró en el espacio aéreo estonio», declaró según este medio el director de la policía de seguridad estonia, Margo Palloson.

«Por el momento no hay nada que indique que pudiera tratarse de un dron ruso», afirmó Palloson, que reconoció que si el aparato no tripulado hubiese chocado contra un edificio, podría hacer causado daños significativos.

Se investiga todavía si el dron entró en Estonia desde el espacio aéreo ruso, al este, o desde la vecina Letonia, al sur.

Por su parte, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, anunció que había conversado con su homólogo ucraniano, Denís Shmihal, este lunes, y señaló que el incidente se debe a que Ucrania tiene que defenderse contra la agresión rusa.

Durante el fin de semana, Ucrania atacó con drones diversos objetivos en la retaguardia rusa, entre ellos una terminal gasística en el puerto de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia.

En la madrugada del domingo, los cuerpos de seguridad estonios detectaron un dron que volaba sobre el lago Peipus y acabó por estrellarse en la orilla rusa de este lago, que demarca parte de la frontera este de Estonia con Rusia. EFE

