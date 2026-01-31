Un ataque armado en la provincia ecuatoriana del Guayas deja cinco fallecidos

1 minuto

Quito, 31 ene (EFE).- Un ataque armado en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, dejó el viernes por la noche cinco fallecidos, informó este sábado la prensa local.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 hora local (02:00 GMT) en un club nocturno situado en la vía Durán-Tambo, precisó el diario El Universo.

Citando fuentes de la Policía, anotó que hubo cinco fallecidos y que se desconoce aún si habría heridos.

«Se conoce que los antisociales portaban fusiles y huyeron con rumbo desconocido», agregó, mientras en vídeos que circularon en redes sociales se aprecia a las víctimas tendidas en el suelo y muebles del club.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

