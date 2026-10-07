Un ataque con cuchillo en un liceo de Polonia causa siete heridos

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Un joven de 19 años fue arrestado después de herir a siete personas con un arma blanca en su centro de educación profesional secundaria en Polonia, anunció la policía este miércoles.

El ataque se produjo «en las cercanías y en el interior» del instituto profesional número 4 de Ostroleka, a 120 kilómetros al norte de Varsovia, precisó la policía, que difundió la foto difuminada del sospechoso tras el arresto.

Según la fiscal de Ostroleka, una ciudad de 50.000 habitantes, las víctimas son alumnos y profesores.

«Al parecer, el chico entró en el colegio y atacó a los alumnos y profesores con un instrumento peligroso», declaró Elzbieta Lukasiewicz a la cadena de noticias TVN24. «Según la información de la que dispongo, ocho personas han resultado heridas», añadió.

El agresor fue atendido por los servicios de emergencia después de haberse «autolesionado», según la fiscalía.

El alcalde de la ciudad, por su parte, ha informado de heridos leves. Los bomberos han precisado a la agencia de prensa PAP que los heridos son tres adultos y cinco adolescentes.

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