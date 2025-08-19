The Swiss voice in the world since 1935

Un brote de legionelosis en Nueva York deja cinco muertos

Un brote de legionelosis en Nueva York ha matado a cinco personas y puesto a otras 14 en el hospital, dijeron funcionarios de salud el lunes.

«El departamento de Salud de la ciudad de Nueva York investiga un grupo de casos de legionelosis en Central Harlem», dijo la entidad en un comunicado.

«Hasta el 18 de agosto se han registrado 108 casos confirmados, cinco decesos y 14 hospitalizaciones en curso».

La legionelosis, que no se transmite de persona a persona, es producida por una bacteria que puede multiplicarse en almacenamientos de agua y torres de aire acondicionado.

Su propagación por medio de gotículas contaminadas puede causar fiebre y neumonía, en especial entre personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La enfermedad toma su nombre del primer brote conocido, en 1976 en un hotel de Filadelfia donde veteranos militares de la legión estadounidense celebraban una conferencia. Más de 220 personas se enfermaron y 34 murieron.

