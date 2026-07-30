Un buque de propiedad turca sufre un ataque con dron en el mar Negro

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Estambul, 30 jul (EFE).- Un buque de propiedad turca, abanderado en Panamá, ha sufrido un ataque con un dron tras zarpar del puerto ucraniano de Chornomorsk, sin que se sepan aún los daños causados, informa el medio turco Deniz Haber.

El buque ATA-2, un carguero de 118 metros de eslora, propiedad de la empresa turca Albatros Corp y gestionado por la agencia Safir Gemi, también turca, fue atacado por una aeronave no tripulada poco después de zarpar del puerto ucraniano de Chornomorsk, donde había cargado maíz, señala el citado medio.

Los programas de rastreo marítimo muestran que el Ata-2 salió poco antes de la pasada medianoche de Chornomorsk y hacia las 16.00 GMT de este jueves se hallaba ya ante la costa de Rumanía, a unas 40 millas (70 km) al noreste del puerto de Constanza.

Rusia ha informado en los últimos días de ataques suyos a varios buques, sin nombrarlos, algunos en puertos cercanos a Odesa, otros en alta mar, asegurando que estaban transportando armas destinadas a Ucrania.

En las últimas semanas, tanto Moscú como Kiev han intensificado los ataques con drones contra cargueros civiles que se dirigen a los puertos del mar Negro, bien los ucranianos cerca de Odesa, bien los rusos al este del mar de Azov, lo que ha causado la muerte de una docena de marineros en estos incidentes durante el mes de julio. EFE

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