Un centenar de bomberos movilizados contra un incendio en el este de Inglaterra
Los bomberos luchan este jueves «en condiciones difíciles» contra un incendio en Suffolk, en el este de Inglaterra, que ha arrasado un centenar de hectáreas y ha obligado a algunos habitantes y turistas a evacuar.
El fuego, que se propaga en una zona costera al sur del municipio de Dunwich, se declaró el miércoles y fue catalogado como «incidente grave» por las autoridades.
«El incendio se extiende por unas 100 hectáreas, por lo que 18 vehículos de bomberos y medios de refuerzo están en el lugar», indicó el jueves el consejo local de Suffolk.
«Es uno de los incendios más complicados que hemos conocido en la zona y uno de los más importantes», declaró Jon Lacey, responsable de la lucha contra incendios del Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk.
Unos 120 bomberos están actualmente movilizados, precisó Lacey, añadiendo que se desconoce el origen del incendio.
Lacey indicó que algunos habitantes fueron evacuados y que otros se marcharon por iniciativa propia.
Poco antes, los bomberos habían indicado que la central nuclear de Sizewell B, situada a menos de 15 kilómetros al sur del incendio, «no está amenazada».
En Escocia, los bomberos continúan combatiendo un incendio que se había extendido a finales de la semana pasada por al menos 600 hectáreas, en el parque nacional de Cairngorms.
Entre el 16 y el 28 de julio, se declararon un total de 208 incendios en Inglaterra y Gales.
mhc/alm/psr/an