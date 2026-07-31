Un centenar de bomberos movilizados contra un incendio en el este de Inglaterra

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Los bomberos luchan este jueves «en condiciones difíciles» contra un incendio en Suffolk, en el este de Inglaterra, que ha arrasado un centenar de hectáreas y ha obligado a algunos habitantes y turistas a evacuar.

El fuego, que se propaga en una zona costera al sur del municipio de Dunwich, se declaró el miércoles y fue catalogado como «incidente grave» por las autoridades.

«El incendio se extiende por unas 100 hectáreas, por lo que 18 vehículos de bomberos y medios de refuerzo están en el lugar», indicó el jueves el consejo local de Suffolk.

«Es uno de los incendios más complicados que hemos conocido en la zona y uno de los más importantes», declaró Jon Lacey, responsable de la lucha contra incendios del Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk.

Unos 120 bomberos están actualmente movilizados, precisó Lacey, añadiendo que se desconoce el origen del incendio.

Lacey indicó que algunos habitantes fueron evacuados y que otros se marcharon por iniciativa propia.

Poco antes, los bomberos habían indicado que la central nuclear de Sizewell B, situada a menos de 15 kilómetros al sur del incendio, «no está amenazada».

En Escocia, los bomberos continúan combatiendo un incendio que se había extendido a finales de la semana pasada por al menos 600 hectáreas, en el parque nacional de Cairngorms.

Entre el 16 y el 28 de julio, se declararon un total de 208 incendios en Inglaterra y Gales.

mhc/alm/psr/an