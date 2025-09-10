Un centenar de eurodiputados y Ribera visten de rojo en protesta por Gaza en debate de UE

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- Al menos un centenar de eurodiputados de las bancadas socialista, verde y progresista, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, vistieron simbólicamente de color rojo para protestar por la situación en Gaza en el Debate del estado de la Unión Europea, que se celebra este miércoles en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados, mayoritariamente en las bancadas socialdemócrata, verde y de la izquierda, convocaron también un minuto de silencio a la entrada del hemiciclo antes del inicio del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En este momento solemne antes del pleno participaron muchos diputados españoles, entre ellos Laura Ballarín, Lina Gálvez y Hana Jalloul (PSOE), Estrella Galán (Sumar) o Irene Montero (Podemos).

El Parlamento Europeo prevé votar mañana una nueva resolución no vinculante sobre la situación en Gaza para urgir al esfuerzo por una solución de dos Estados, la liberación de los rehenes y el alivio de la crisis humanitaria, si bien los negociadores de los grupos políticos están aún negociando un texto que pueda lograr una mayoría del pleno. EFE

