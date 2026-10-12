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Un ciberataque malogra el producto fresco y congelado de varios supermercados franceses

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París, 12 oct (EFE).- un ciberataque lanzado esta noche contra varios supermercados de Francia provocó que se malograra la mercancía fresca y congelada de los mismos, generando pérdidas valoradas en millones de euros, confirmó el dueño de una de las cadenas afectadas.

Según indicó la televisión BFMTV, los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.

«Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable», escribió en la red social X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Además de su cadena, el ataque afectó también a tiendas de Intermarché, Netto y Leclerc.

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro. EFE

lmpg/rml

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