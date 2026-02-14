Un colombiano acusado de feminicidio acepta haber cometido ocho violaciones y un asesinato

Bogotá, 14 feb (EFE).- Un colombiano acusado de captar mujeres con falsas ofertas laborales para abusar de ellas sexualmente aceptó su responsabilidad en ocho delitos, entre ellos el asesinato de una víctima cuyo cuerpo fue hallado en noviembre de 2024 en Bogotá, informó este sábado la Fiscalía General.

El hombre, identificado como Kardyn Daniel Montilla, fue formalmente acusado por el abuso sexual y posterior asesinato de una mujer encontrada sin vida el 8 de noviembre de 2024 en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, la víctima fue citada por Montilla con el pretexto de concretar una supuesta oferta laboral como modelo, pero al llegar al lugar acordado, «el hombre la habría dirigido a una zona boscosa, sometido a vejámenes sexuales, golpeado y asfixiado hasta causarle la muerte».

La Fiscalía indicó que las pruebas también vinculan al procesado con el ataque a otras siete mujeres, quienes fueron contactadas entre abril y diciembre de 2024 mediante promesas falsas de empleo y pagos de hasta cuatro millones de pesos (unos 1.000 dólares).

En esos casos, las víctimas fueron abordadas en el mismo sector, agredidas sexualmente, despojadas de sus pertenencias y abandonadas en zonas despobladas.

Durante la audiencia, el procesado aceptó los cargos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

El hombre continuará privado de la libertad y, según la Fiscalía, en los próximos días será acusado por otros ocho hechos relacionados con delitos sexuales. EFE

