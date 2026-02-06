Un comandante ucraniano responsabiliza de torturas al general ruso tiroteado

Kiev, 6 feb (EEF).- El comandante del Primer Cuerpo ‘Azov’ de la Guardia Nacional de Ucrania, Denís Prokopenko, recordó este viernes después de que el número dos de la inteligencia militar rusa, Vladímir Alexéyev, fuera tiroteado en Moscú que este general se comprometió durante la rendición ucraniana en Mariúpol a garantizar un trato humano a los mismos prisioneros de guerra ucranianos que después fueron torturados “sistemáticamente” en cautiverio.

“Alexéyev prometió que Rusia cumpliría con la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros de guerra y garantizó personalmente condiciones humanas de detención para nuestros combatientes capturados. Su firma aparece en el documento correspondiente, firmado entonces en Mariúpol”, dice Prokopenko en su mensaje en X.

El militar ucraniano -que dirigió la defensa de la acerería de Azovstal en Mariúpol y fue uno de los capturados para ser posteriormente liberado- calificó a Alexéyev de “traidor a su patria” y recordó que el general ruso nació en la región de Vínitsia del centro de Ucrania.

Rusia tacha de organización terrorista y neonazi a los militares de Azov, que, según los testimonios de los soldados retornados a Ucrania, les ha tratado con particular saña al hacerles prisioneros de guerra.

Prokopenko escribió además que la inteligencia militar ucraniana ha establecido que el general ruso tiroteado ha participado en la elección de objetivos de infraestructura civil en Ucrania.

“Aunque Alexéyev sobreviva a esta tentativa, nunca volverá a dormir en paz. Y un día, esto terminará”, dijo el militar ucraniano, que prometió consecuencias para todos los militares rusos que han “matado y torturado a soldados y civiles ucranianos”.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha responsabilizado a Kiev del atentado a Alexéyev, y ha acusado a Ucrania de sabotear con esta acción el proceso de negociaciones que con la mediación de EE.UU. llevan a cabo Kiev y Moscú.

La delegación rusa en esas negociaciones está liderada precisamente por el superior de Alexéyev y jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov.

Ucrania no se ha pronunciado oficialmente por el momento sobre el atentado al general ruso. EFE

