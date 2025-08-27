Un conocido activista de Kenia anuncia su candidatura presidencial en los comicios de 2027

2 minutos

Nairobi, 27 ago (EFE).- El conocido activista keniano pro derechos humanos Boniface Mwangi, promotor de protestas antigubernamentales en el último año, anunció este miércoles su intención de presentarse como candidato a la Presidencia de Kenia en las elecciones generales previstas en 2027.

«El futuro de nuestro país está en nuestras manos. Hoy (…) anuncio mi candidatura a la Presidencia en 2027», afirmó Mwangi en un acto en Nairobi, en el que prometió liderar una «nueva Kenia» fundada en la justicia, la equidad y los valores democráticos.

El activista, famoso por sus campañas anticorrupción y su apoyo a las protestas contra el Gobierno protagonizadas por jóvenes de las generación Z (los nacidos desde mediados o finales de la década de 1990 hasta finales de la década de 2000 o principios de la década de 2010) que han sacudido al país desde 2024, acusó al Ejecutivo de empobrecer a la población con impuestos y una creciente deuda.

«Entretanto, los verdaderos criminales están protegidos, mientras kenianos inocentes son asesinados por llevar pancartas», subrayó Mwangi citado por medios locales, en referencia a las víctimas de la represión policial en las citadas protestas.

En 2017, el activista, de 42 años, se postuló sin éxito al Parlamento con una plataforma anticorrupción y, desde entonces, se ha hecho famoso por denunciar violaciones de derechos humanos en Kenia y en el extranjero.

El pasado 19 de julio, Mwangi fue detenido en su domicilio por su presunta implicación en la facilitación de «actividades terroristas» durante las protestas de este 25 de junio, en las que miles de kenianos salieron a las calles para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales de 2024.

La Fiscalía retiró dos días después los cargos por «actividades terroristas» pero mantuvo la acusación de «posesión ilegal de municiones» contra el reconocido activista, que obtuvo la libertad bajo fianza.

Aunque aún faltan unos dos años para las elecciones generales de 2027, la contienda ya ha empezado a tomar forma.

Se espera que el presidente de Kenia, William Ruto, busque la reelección, aunque todavía no ha anunciado su candidatura.

El ex vicepresidente del país Rigathi Gachagua ha confirmado su intención de presentarse, entre otros posibles aspirantes.

Las diferentes candidaturas tendrán que ser aprobadas por las autoridades electorales. EFE

pa/psh