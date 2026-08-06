Un derrumbe en el centro de Cuba deja dos muertos y un herido

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La Habana, 6 ago (EFE). – Al menos dos personas fallecieron y otra resultó herida tras el derrumbe de una antigua escuela en ruinas en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, informaron este jueves medios estatales.

La información no precisó la identidad de los fallecidos ni del sobreviviente al siniestro, víctimas de un desplome parcial ocurrido la víspera en una antigua escuela secundaria en el campo del municipio villaclareño de Remedios.

El derrumbe, que tuvo lugar alrededor de las 16.30 hora local del miércoles (20.30 GMT), dejó a las tres personas atrapadas entre los escombros, de las cuales solo pudo recatarse a un hombre con vida, según informó la radio CMHW de Villa Clara.

Los equipos especializados mantuvieron comunicación con el afectado mientras estaba entre los escombros, lo que permitió avanzar en las acciones de asistencia, y pasada la medianoche lograron sacarlo con vida.

Las fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) llevaron a cabo las labores de rescate, acompañados de familiares de los afectados.

El desplome de la estructura abandonada precisó de labores de rescate que se desarrollaron en un escenario calificado de «alta peligrosidad y complejidad», dadas las características del inmueble colapsado, señaló el comunicado de prensa. EFE

cdg/mra