Un deslizamiento de tierra en la Amazonía de Perú obliga a evacuar a 120 familias

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Lima, 17 abr (EFE).- Un gran deslizamiento de tierra en la Amazonía de Perú provocó este viernes la evacuación de 120 familias afectadas por la destrucción de sus casas y una escuela, ante las grietas de gran tamaño que se han abierto en la tierra, según informaron los medios locales.

El hecho se registró en el pueblo de Eladio Tapullima, en la norteña región de San Martín.

Las imágenes de televisión mostraron enormes grietas que han atravesado el caserío del distrito El Dorado, levantado entre cerros de tierra arcillosa y campos de cultivo, tras un sismo que se produjo el jueves por la madrugada y una intensa temporada de lluvias que anegó la zona.

La Municipalidad Provincial de El Dorado, a través de la Defensa Civil, confirmó a la prensa que está atendiendo la emergencia en el caserío de Eladio Tapullima y que se evacuó a los pobladores afectados a un centro polideportivo para recibir alimentación y atención básica.

El Centro Sismológico Nacional informó el jueves de un sismo de magnitud 4,9 en El Dorado, con una profundidad de 124 kilómetros y con referencia a 38 kilómetros al sur de Moyobamba.

Consultado sobre este fenómeno, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que se trató de un movimiento en masa por desplazamiento de suelo y que el sismo del jueves probablemente haya contribuido a que el suelo arcilloso de la zona pueda desplazarse.

«Ha habido una temporada de lluvias fuerte y el suelo se desprende por gravedad», indicó Tavera al Canal N sobre las grietas aparecidas en la pendiente de un cerro en la que está el poblado.

El experto advirtió que «ese suelo inestable va a seguir desplazándose» hacia la base del cerro y, por lo tanto, «la población tiene que evacuar a otra zona».

La emergencia se ha producido en una zona de tierra arcillosa, que va cediendo con el agua, y «todas las partes altas fisuradas van a desplazarse en algún momento», anotó el jefe del IGP.

Varias regiones de la sierra y selva de Perú han sufrido una intensa temporada de lluvias en los primeros meses del año, que han generado transferencias adicionales de fondos por parte del Ejecutivo para atender las instalaciones destruidas en 22 municipios, mientras que se mantiene en alerta la probable ocurrencia de un fenómeno de El Niño costero en los próximos meses. EFE

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