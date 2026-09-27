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Un deslizamiento de tierra en la provincia china de Fujian deja tres desaparecidos

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Pekín, 27 sep (EFE).- Un deslizamiento de tierra y un flujo de lodo en un proyecto de nivelación del terreno ha dejado al menos tres personas desaparecidas en la provincia suroriental china de Fujian, mientras las labores de rescate continúan en la zona.

El accidente geológico se produjo hacia las 17.00 horas del sábado (09.00 GMT) en el condado de Luoyuan y dañó dos viviendas, según informó este domingo la agencia estatal Xinhua.

Hasta las 23.00 horas locales del sábado, tres personas permanecían sin localizar, según las autoridades del condado, que tras el incidente activaron el plan de respuesta de emergencia y desplegaron a 116 rescatistas para buscar a los desaparecidos y llevar a cabo las labores necesarias.

Una carretera que había quedado bloqueada ha sido reabierta, mientras el condado continúa con las labores de búsqueda y rescate y mantiene la alerta frente a posibles desastres secundarios. EFE

imh/llb

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