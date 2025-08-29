Un desperfecto durante el bombeo provoca vertido de crudo en la costa rusa del mar Negro

Moscú, 29 ago (EFE).- Un desperfecto durante el bombeo de crudo a un petrolero turco provocó hoy el derrame de más de una tonelada de crudo en el puerto ruso de Novorossíisk, a orillas del mar Negro, una región que todavía no ha logrado superar la contaminación provocada por el naufragio de dos petroleros en diciembre pasado.

«En la zona 670 del puerto de Novorossíisk durante una operación de carga del petrolero ‘T.Shemalat’ (Turquía) se reventó una manguera flotante. A consecuencia de esto tuvo lugar un vertido de más de una tonelada de hidrocarburos al mar», informó un funcionario de Emergencias a la agencia rusa TASS.

Según la fuente, en estos momentos los especialistas intentan controlar el vertido, para lo cual han desplegado barreras flotantes.

«Se establece el área y el volumen de la contaminación», añadió.

Señaló que la tripulación del petrolero no corre peligro a consecuencia del incidente, calificado de «menor» por las autoridades.

En diciembre pasado los petroleros ‘Volgoneft 212’ y ‘Volgoneft 239’, ambos construidos hace más de 50 años para la navegación fluvial y adaptados posteriormente para transitar por el mar, naufragaron durante una tormenta cerca de Kerch.

El primero se partió en dos a unos 7-8 kilómetros de la costa y el segundo estuvo varias horas a la deriva y, finalmente, encalló a unos 80 metros de la costa en Krasnodar, una de las regiones más visitadas por los veraneantes rusos.

Se vertieron más de 2.400 toneladas de petróleo al mar.EFE

