Un desprendimiento de rocas causa cuatro muertos y tres heridos en el noroeste de Colombia

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Bogotá, 3 oct (EFE).- Cuatro personas murieron y al menos otras tres resultaron heridas este sábado luego de que un bus de transporte público cayera a un barranco como consecuencia del desprendimiento de unas rocas en una carretera del departamento colombiano de Antioquia (noroeste).

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detalló en su cuenta de X que el accidente se debió a un «movimiento en masa que continúa activo» en una vía que conecta a los municipios de Salgar y Andes.

«El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico», afirmó Rendón.

Luego del accidente, las autoridades regionales desplazaron maquinaria para atender el derrumbe en la zona afectada. Además, varios vecinos del lugar ayudan en las tareas de rescate de los heridos.

Además, Rendón informó que la Secretaría de Salud de Antioquia moviliza un helicóptero para atender a la persona que se encuentra en estado más grave y trasladarla hasta un centro médico para que reciba cuidados especializados.

«Acompañamos a las familias de quienes perdieron la vida y estamos atentos a la evolución de los heridos», añadió el gobernador.

Por el momento, aún se desconocen las identidades de las víctimas mortales, pero medios locales señalaron que entre ellas está en conductor del bus. EFE

nav/lpm

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