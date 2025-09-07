Un detenido por provocar un incendio en el centro de Portugal tras una pelea con un vecino

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 7 sep (EFE).- El presunto autor del incendio declarado el viernes en la Serra da Estrela, en la región Centro de Portugal, y que fue controlado en las últimas horas, ha sido detenido por las autoridades, que señalaron este domingo que el sospechoso inició el fuego tras una pelea con un vecino.

La Policía Judicial (PJ) lusa explicó en un comunicado que el hombre fue arrestado el sábado después de que su vecino avisara a las fuerzas de seguridad, que tras hacer comprobaciones con otros testigos, detuvieron al sospechoso.

Según la PJ, el hombre, de 49 años, supuestamente prendió fuego cerca de una vivienda y en una zona de vegetación abundante por donde esparció troncos cortados para que se propagaran las llamas.

A la expansión del fuego contribuyó también el hecho de que había viento fuerte que cambió de manera imprevisible.

En el momento de su detención, el arrestado presentaba quemaduras y heridas leves.

Sobre las 16.50 hora local (15.50 hora GMT) del sábado, se estima que habían ardido 1.890,15 hectáreas en un perímetro de 36,84 kilómetros.

Un portavoz de la Autoridad de Emergencia y de Protección Civil (ANEPC) de Portugal dijo a EFE este domingo que el fuego está ya controlado y que sobre el terreno quedan ahora 142 bomberos, apoyados por 72 vehículos terrestres y un medio aéreo, para terminar de extinguirlo.

El incendio comenzó la noche del viernes en la población de Corgas, en la Serra da Estrela y preocupaba a la protección civil porque en esa área hay numerosas aldeas desperdigadas.

En la Serra da Estrela se ubica el parque natural homónimo y Reserva Biogenética, donde están presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro.EFE

ssa/amg

