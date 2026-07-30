Un diputado peruano es detenido por presunta violencia contra su expareja

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Lima, 30 jul (EFE).- El diputado peruano Julián Pérez Mallqui, del partido izquierdista Juntos por el Perú, fue detenido este jueves en Lima por la Policía Nacional a raíz de una denuncia de violencia presentada por su expareja, quien recibe asistencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debido a los hechos.

Pérez Mallqui permanece en la comisaría del distrito de San Miguel, después de haber sido detenido en flagrancia, por haber protagonizado un forcejeo con el padre de su expareja para ingresar a la casa de ésta, según reportaron los medios locales que publicaron una fotografía del diputado al interior del local policial.

La mujer se comunicó con la Policía Nacional y el servicio de serenazgo (vigilancia municipal) del distrito de San Miguel para denunciar por presunta violencia al diputado, que juró el cargo hace seis días y recién está por comenzar la primera legislatura de la nueva Cámara de Diputados.

La prensa local también recordó que Pérez Mallqui tiene un proceso en curso por el atropello que cometió en 2024 contra una mujer y su hija en el distrito selvático de Pichari, en la surandina región Cusco, la región por la cual fue elegido para el periodo 2026-2031.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó este jueves que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan se encuentra en la comisaría de San Miguel para brindar soporte legal y psicológico a la mujer que denunció ser víctima de violencia por parte del diputado, del partido del excandidato presidencial Roberto Sánchez.

«Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida», precisó el ministerio en su cuenta de la red social X.

Asimismo, agregó que pone a disposición profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y social, para atender este caso.

Además, exhortó a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley.

Por su parte, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, dijo a la emisora RPP que primero se debe conocer «a plena cabalidad» lo ocurrido con el diputado de su partido y confió en que la investigación esclarezca los hechos «lo más pronto posible».

Quito mencionó que existe una comisión de ética al interior de su organización política y, por lo tanto, no descartó una sanción contra Pérez Mallqui a raíz de los hechos.

Sin embargo, al haber sido detenido en flagrancia, por un plazo máximo de 48 horas, el diputado denunciado podría ser sometido a prisión preventiva por el presunto delito de violencia y la Comisión de Ética del Parlamento también podría pedir su suspensión del cargo, según comentó el abogado Alejandro Rospigliosi a la emisora RPP.

El movimiento Juntos por el Perú, cuyo líder Roberto Sánchez perdió la segunda vuelta la segunda vuelta de la elección presidencial ante la derechista Keiko Fujimori, es la segunda mayor bancada en el Legislativo con 32 diputados y 14 senadores para el periodo 2026-2031. EFE

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