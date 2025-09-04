Un empleado del funicular entre los 17 fallecidos en el accidente de Lisboa

2 minutos

Lisboa, 4 sep (EFE).- Un trabajador del funicular de Gloria es uno de los 17 fallecidos en el accidente del miércoles en Lisboa, después de que el vehículo descarrilara, informó este jueves Carris, la empresa de transporte urbano de la capital lusa.

En un comunicado, la compañía precisó que el fallecido es André Marques, un guardafrenos de la Estación de Santo Amaro, que ayer estaba trabajando en el funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), que descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) por causas aún desconocidas.

El guardafrenos es la persona que se encarga del manejo y la custodia de los frenos.

Carris detalló que Marques llevaba trabajando desde hacía 15 años en la empresa y que ejerció sus funciones «con excelencia».

«Nos representó a los mandos de los icónicos ascensores, su valor y profesionalidad, reconocidos por todos, tuvieron un fin trágico con la perdida de su vida en el accidente», apunta la nota.

Por el momento, las autoridades apenas han dado datos sobre la identidad o la nacionalidad de los muertos en el accidente, donde también hubo 23 heridos.

Una portavoz de la Protección Civil precisó este jueves en una rueda de prensa que quince de los fallecidos son adultos extranjeros y que entre ellos hay siete hombres y ocho mujeres. No ofreció datos sobre dos heridos que perecieron anoche en el hospital

De los 23 heridos, de los que 7 están graves, dos son españoles, mientras que el resto son cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad de cuatro.

Los heridos son todos adultos menos un menor de edad de tres años.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron que los nacionales heridos ya han sido dados de alta.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

