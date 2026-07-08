Un excomandante de la Armada Argentina condenado por el hundimiento de submarino en 2017

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Buenos Aires, 8 jul (EFE).- El juicio oral por el hundimiento del submarino argentino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron sus 44 tripulantes, culminó este miércoles con la condena a tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos.

Villamide fue declarado culpable de dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como había solicitado la Fiscalía.

El excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa, por su parte, resultaron absueltos.

Ya que Villamide resultó condenado sin prisión efectiva, el fallo de este miércoles determinó que ninguno de los acusados irá a la cárcel por el hundimiento del submarino.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia (sur) hacia Mar del Plata (centro).

Un día antes, el submarino emitió un mensaje que daba cuenta de un «ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías» que ocasionó un «cortocircuito» y un «principio de incendio controlado».

A las 10.51 horas del día siguiente, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares informó a la Armada sobre un «evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión».

Tras una búsqueda internacional que se extendió durante más de un año, el ARA San Juan fue hallado en noviembre de 2018 a casi mil metros de profundidad y a unos 400 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. No hubo sobrevivientes, y hasta el momento no se ha logrado determinar de manera fehaciente los hechos que derivaron en la explosión.

El juicio que buscó determinar las responsabilidades de los altos mandos de la Armada comenzó más de siete años después de que se constatara el hundimiento, el pasado 3 de marzo, en el Tribunal Oral de la provincia de Santa Cruz, y estuvo a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

Luis Tagliapietra, padre de un tripulante y abogado querellante en el juicio, expresó a EFE su disconformidad con la sentencia y denunció que el tribunal «no respetó las garantías constitucionales».

«Yo lo advertí muchas veces, que no se hicieron las pericias, no hicieron las cosas que se debían hacer. La Armada eligió a Santa Cruz como el lugar donde quería que se haga el juicio, por algo lo hizo, y así pasaron las cosas», dijo a EFE el abogado.

El abogado hizo numerosas presentaciones judiciales para que el juicio fuera trasladado a la jurisdicción que le correspondía según la ubicación geográfica del hundimiento y denunció la práctica de ‘forum shopping’, una maniobra que consiste en elegir el tribunal más favorable a los intereses de una de las partes.

«Nos privaron hasta de la posibilidad de alegar libremente, evaluar lo aprobado en el juicio, establecer o peticionar las reglas del concurso que correspondían y de peticionar pena», agregó Tagliapietra sobre el proceso. EFE

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