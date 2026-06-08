Un fiscal designado por Trump investiga las primarias en California

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Un fiscal federal dijo este viernes que había abierto «varias» investigaciones sobre supuesto fraude electoral en las primarias de California esta semana para elegir gobernador, luego de que Donald Trump afirmara, sin pruebas, que hubo trampa.

El mandatario estadounidense ha cuestionado repetidamente la integridad del sistema de votación en el estado bajo control demócrata, y el jueves se quejó de que no hubiese un resultado definitivo tras 48 horas de finalizados los comicios.

Bill Essayli, primer asistente del fiscal general y quien fue designado por Trump, dijo el viernes que examinaría la votación.

«El sistema electoral de California tiene serias vulnerabilidades estructurales», escribió en redes sociales. «El voto universal por correo, sin requisitos de identificación del votante, crea las condiciones para que el fraude pase desapercibido y quede impune, lo que socava la confianza de la ciudadanía», comentó.

«Mi oficina tiene en marcha varias investigaciones sobre fraude electoral en coordinación (con el FBI). Seguiremos las pruebas hasta donde nos lleven y perseguiremos con todo el peso de la ley cualquier infracción de la legislación electoral federal».

Con alrededor de dos tercios de los votos escrutados, el republicano Steve Hilton, respaldado por Trump, lidera el recuento en las primarias a gobernador del estado, seguido de cerca por el demócrata Xavier Becerra, con otro demócrata, Tom Steyer, a unos pocos puntos porcentuales de distancia.

Los dos candidatos más votados pasan a la elección general de noviembre.

En la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, el republicano Spencer Pratt ocupa actualmente el segundo puesto y parece encaminado a desafiar a la actual alcaldesa demócrata, Karen Bass, en la segunda vuelta, con un demócrata de izquierda en tercer lugar.

Pero los responsables electorales afirman que, con muchos votos aún por contar en ambas papeletas, no hay un resultado definitivo, y las posiciones podrían cambiar.

El jueves, Trump arremetió contra el proceso, declarando de hecho que sus candidatos favoritos ya habían ganado.

«Están intentando ROBAR LAS PRIMARIAS A DOS GRANDES CANDIDATOS REPUBLICANOS PARA GOBERNADOR DE CALIFORNIA Y ALCALDE DE LOS ÁNGELES. Aquí vamos con el recuento tardío y masivo de los VOTOS POR CORREO», escribió en su red social.

En California, las papeletas se envían por correo a todos los votantes registrados y son válidas si llevan el matasellos de la fecha de las elecciones.

El proceso (y la enorme magnitud de un estado con 40 millones de habitantes) hace que California siempre tarde en dar a conocer los resultados definitivos, un hecho que frustra a los votantes de todo el espectro político.

Sin embargo, no hay ejemplos documentados de fraude a gran escala que puedan influir en los resultados electorales.

Los hechos no han impedido que Trump siga alegando irregularidades.

Sus oponentes afirman que los repetidos intentos del presidente de sembrar dudas sobre las elecciones estadounidenses podrían ser el preludio de una campaña para socavar las próximas elecciones de mitad de mandato, en las que se prevé que su Partido Republicano obtenga malos resultados.

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