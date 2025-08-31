The Swiss voice in the world since 1935

Un grupo de 72 exembajadores suizos pide a su Gobierno reconocer al Estado palestino

Ginebra, 31 ago (EFE).- Un grupo de 72 exembajadores suizos formuló este domingo un llamamiento al Gobierno de su país para que reconozca al Estado palestino y refuerce su apoyo financiero a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que dirige el suizo Philippe Lazzarini.

«Hay que invertir las prioridades defendidas por Suiza. En primer lugar, hay que conceder un estatuto jurídico a Palestina, aunque en este momento no reúna todos los atributos constitutivos de un Estado de pleno derecho, en el sentido del derecho internacional, y solo después resolver los aspectos políticos», explica uno de los firmantes del llamamiento y antiguo asesor en diplomacia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jean Philippe Jutzi.

El Gobierno suizo ha mantenido una actitud distante ante el deterioro de la situación humanitaria en Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás, hace cerca de dos años, la que ha justificado por su política de neutralidad, pero que ha generado las protestas de las organizaciones de la sociedad civil y el desagrado de una parte de la población.

Ahora, los diplomáticos suizos piden a las autoridades federales que denuncien explícitamente el agravamiento de la situación en Gaza, donde se ha declarado una situación de hambruna, y las constantes violaciones del derecho humanitario internacional.

Asimismo, reclaman que se apoye activamente a la UNRWA, la organización de ayuda más importante y crucial en los territorios palestinos ocupados y a la que Suiza suspendió sus contribuciones tras ataques de Israel contra su reputación, infundados según una investigación internacional independiente.

No obstante, Suiza terminó rebajando a la mitad su aportación y la condicionó a que se utilice fuera de los territorios palestinos, incluyendo Gaza, con lo que debía ser destinada a países como Jordania o Líbano, que acogen desde hace más de siete décadas a generaciones de refugiados palestinos y donde la UNRWA les asiste activamente.

El importante grupo de exembajadores también señala, en la carta abierta al Gobierno suizo, que se prohíba el comercio con las colonias judías implantadas en territorios palestinos y que la justicia internacional considera ilegales. EFE

