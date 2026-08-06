Un hombre acusado de haber drogado y violado a 14 mujeres en Alemania reconoce los hechos

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Berlín, 6 ago (EFE).- Un hombre de 68 años acusado de drogar y violar a 14 mujeres en Berlín admitió este jueves los cargos que se le imputan, según declaraciones de su abogado recogidas por la cadena regional de la capital alemana RBB.

«Reconozco las violaciones», dijo en su nombre su letrado en la primera jornada del juicio y admitió también que el proceder había sido el que le achaca la fiscalía.

El individuo, electricista de profesión, se encuentra en prisión preventiva desde marzo por unos hechos que sucedieron, según la acusación, entre 2016 y 2022.

Cuatro de las víctimas se personaron como acusación particular en el proceso, en el que se dirimen 22 casos de abusos.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre había conocido a las mujeres a través de plataformas de citas online. Tras quedar con ellas, las había drogado con somníferos mezclados con alcohol y las había violado.

Además, en parte había grabado vídeos y tomado fotos de los hechos.

La fiscalía parte de que el número de víctimas podría ser incluso de 58, pero algunas no han podido ser identificadas.

Las afectadas no recordaban los hechos y no fueron conscientes de ellos hasta que no fueron abordadas por los investigadores que habían encontrado los vídeos, tras haber hallado mensajes incriminatorios del acusado en conversaciones con otro presunto violador. EFE

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