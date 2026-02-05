Un incendio consume un vasto territorio del Chaco paraguayo fronterizo con Argentina

Asunción, 5 feb (EFE).- Un incendio forestal afecta este jueves una vasta zona de al menos 170 hectáreas en la región del Chaco paraguayo, fronterizo con Argentina, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños en propiedades o fincas productivas.

El Instituto Forestal Nacional del Paraguay (Infona) informó en su cuenta de X que detectó 18 focos de fuego en la ciudad de Villa Hayes, capital del departamento Presidente Hayes -limítrofe con la provincia argentina de Formosa-, gracias a imágenes satelitales captadas entre las 00.00 y las 12.00 hora local (entre las 03.00 GMT y las 15.00 GMT).

Las llamas afectan a una región con muchos pastizales, sabanas y palmares, de acuerdo con la información del Infona.

EFE constató la tarde de este jueves que el humo del incendio afectaba de manera moderada algunas zonas de la capital de Paraguay, Asunción, que se ubica a unos 30 kilómetros de Villa Hayes.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay alertó sobre «el deterioro de la calidad del aire» en la capital y zonas aledañas a la región metropolitana.

De acuerdo al ente, el fuego «ha provocado una alta concentración de contaminantes en el aire», que dijo representan un riesgo para la salud, especialmente de niños y adultos mayores.

Ante este escenario, el Mades recomendó a los ciudadanos que residen en las zonas afectadas evitar realizar actividades al aire libre, usar mascarillas y mantener puertas y ventanas cerradas «para reducir la exposición al humo». EFE

