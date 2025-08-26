Un incendio destruye el Parlamento de las Islas Marshall

The Swiss voice in the world since 1935

Sídney (Australia), 26 ago (EFE).- Un incendio de causas aún desconocidas ha destruido el Parlamento de las Islas Marshall, nación oceánica, pese a los esfuerzos de los bomberos que trabajaron durante horas este martes para sofocar las llamas tras recibir una alerta de madrugada.

El edificio, situado en la capital Majuro de la nación isleña de unos 40.000 habitantes, quedó calcinado, y durante la mañana de este martes sólo quedaban restos humeantes de la estructura sin que el siniestro causara ningún herido, publicó hoy en su cuenta de Facebook el Departamento Nacional de Control de Desastres del país.

«En la madrugada, los bomberos respondieron a un gran incendio en el edificio del Parlamento de Nitijela. Nuestros corazones y oraciones están con los rescatistas y todos los involucrados», publicó dicha agencia en la red social.

En las imágenes compartidas en redes por usuarios se puede ver a un equipo de bomberos trabajando en la zona con la ayuda de grúas y el edificio totalmente cubierto por las llamas.

Según un portavoz gubernamental, las primeras investigaciones apuntan a que las llamas se originaron en un contenedor adyacente al Parlamento, aunque se desconoce si el mismo pudo ser provocado.

El incendio se produjo en un período de sesiones parlamentarias con el fin de debatir la aprobación del presupuesto en la nación isleña. EFE

