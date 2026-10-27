Un inversor damnificado del caso $LIBRA apela el sobreseimiento del presidente Milei

Compartir

3 minutos

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- Un inversor argentino damnificado por el caso $LIBRA apeló este martes el sobreseimiento de los once imputados, entre ellos, el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, dictado el viernes pasado por la Justicia del país suramericano.

«Presentamos una apelación al sobreseimiento escandaloso de los Milei y toda la compañía de estafadores», escribió en la red social X el dirigente y abogado Juan Grabois, representante de Juan Patricio Marchetto, uno de los damnificados por el desplome de la criptomoneda.

La causa se inició tras la publicación que Milei hizo el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de la red social X, en la que difundió el proyecto ‘Viva la Libertad Project’ y una dirección de criptoactivos para financiar emprendimientos privados argentinos.

El valor de $LIBRA subió con rapidez tras la publicación presidencial y se desplomó horas después, lo que provocó importantes pérdidas a inversores y dio lugar a denuncias judiciales en Argentina y en el extranjero.

En julio de este año, el magistrado apartó a cuatro particulares damnificados que habían sido aceptados como querellantes meses antes, entre ellos, Marchetto, y la decisión después fue ratificada.

En el escrito presentado ante la Justicia este martes, al que accedió EFE, los abogados de Marchetto indican que esa resolución no es firme, puesto que aún está pendiente resolver un recurso de queja.

«Exigimos que las víctimas puedan volver a participar de la causa y garantizar que se investigue en serio», expresó Grabois en X.

Una investigación cuestionada

Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la Justicia y revelados en marzo pasado por la prensa, recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares.

También mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.

Según el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el sobreseimiento dictado luego por el juez, “podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token”, pero “nada de ello convierte los hechos en una estafa”.

El inversor Marchetto resaltó en su apelación que «al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas”.

Para descartar otros delitos atribuidos a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoyó en informes entregados por la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo.

Los periodistas que investigaron e informaron durante todo este periodo el caso &LIBRA fueron el pasado viernes blanco de los ataques de Milei, quien los calificó de «corruptos» y «mercenarios», entre otras cosas. EFE

fpe/erm/seo

Los preferidos del público Los más discutidos