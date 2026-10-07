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Un joven ataca una escuela en el noreste de Polonia y causa al menos siete heridos

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Cracovia (Polonia), 7 oct (EFE).- Un joven de 19 años atacó este miércoles con un objeto afilado a varias personas en las inmediaciones y dentro del recinto de un centro educativo de Ostrołęka, en el noreste de Polonia, y causó al menos siete heridos.

Agentes de la Policía de Ostrołęka detuvieron al atacante, informó la Policía de la provincia de Mazovia en la red social X.

De acuerdo con la agencia polaca PAP, el atacante empleó un cuchillo y es un alumno del Complejo de Escuelas de Formación Profesional nº 4 de Ostrołęka. EFE

cae-mag/rml

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