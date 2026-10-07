Un joven ataca una escuela en el noreste de Polonia y causa al menos siete heridos

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Cracovia (Polonia), 7 oct (EFE).- Un joven de 19 años atacó este miércoles con un objeto afilado a varias personas en las inmediaciones y dentro del recinto de un centro educativo de Ostrołęka, en el noreste de Polonia, y causó al menos siete heridos.

Agentes de la Policía de Ostrołęka detuvieron al atacante, informó la Policía de la provincia de Mazovia en la red social X.

De acuerdo con la agencia polaca PAP, el atacante empleó un cuchillo y es un alumno del Complejo de Escuelas de Formación Profesional nº 4 de Ostrołęka.

La Policía de Mazovia explicó que los agentes arrestaron al joven cerca de la playa municipal fluvial.

Los policías se encuentran en el centro, que fue evacuado, realizando diligencias y determinando el desarrollo del suceso.

Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios de Łomża y Ostrołęka y el alcalde de la ciudad afectada, Paweł Niewiadomski, convocó un comité de crisis.

El regidor ha dado instrucciones «para que en todas las demás escuelas gestionadas por la ciudad de Ostrołęka no se permita el ingreso a personas ajenas», señaló.

El alcalde pidió «a los estudiantes, padres y personal escolar que mantengan la calma y sigan las instrucciones de la dirección y de los servicios de emergencia».

Este suceso ocurre tras otro grave ataque con arma blanca registrado el pasado 24 de septiembre en la abadía benedictina de Jarosław (oeste), donde un hombre mató a un sacerdote e hirió a cuatro personas. EFE

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