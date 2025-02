Un juez deja a Trump seguir su plan de indemnizar a empleados federales para que renuncien

1 minuto

Washington, 12 feb (EFE).- Un juez federal estadounidense permitió este miércoles al Gobierno de Donald Trump seguir adelante con su plan de ofrecer indemnizaciones a los empleados federales para que renuncien, que había sido impulsado para reducir el tamaño del Ejecutivo.

El magistrado de distrito George O’Toole rechazó continuar la restricción a ese programa que había impuesto la semana pasada, alegando, según el diario The Washington Post, que la demanda presentada por sindicatos no puede prosperar porque no tienen legitimidad para denunciar y porque su tribunal carece de la jurisdicción necesaria. EFE

