Un juez obliga a Justin Baldoni a pagar los honorarios de abogados de Blake Lively

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Nueva York, 13 jun (EFE).- El actor Justin Baldoni pagará los honorarios de los abogados de Blake Lively pero no tendrá que abonarle una indemnización por daños y perjuicios, según dictó un juez federal de Nueva York.

En un fallo divulgado ayer, el juez Lewis Liman dio la razón a la defensa de Lively, que se amparaba en una sección del Código Civil de California que protege legalmente a las personas que han presentado una demanda por delitos sexuales frente a denuncias en represalia.

Baldoni contrademandó a Lively en 2024, después de que la actriz lo acusara en una querella de comportamiento inapropiado durante el rodaje de la película ‘It Ends With Us’ y de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, pero su demanda fue desestimada por el juez.

Según Liman, la ley de California garantiza que si alguien presenta una demanda por difamación contra otra persona por «hacer declaraciones relativas a agresión sexual, acoso o discriminación» y esa querella se desestima, «el demandante deberá pagar los honorarios y costes del demandado a menos que se demuestre que las acusaciones se hicieron con malicia».

«Según consta en el expediente, no hay pruebas de malicia (por parte de Lively). Por ello, tiene derecho al reembolso de los honorarios de los abogados», apuntó el magistrado.

Por otra parte, Liman negó la solicitud de la actriz de que Baldoni le realizara un pago por daños y perjuicios, argumentando que Lively no puede reclamar esos gastos amparándose en la ley de Cailfornia al no tratarse de «costes» ni «honorarios de abogados».

La defensa de la actriz expresó en unas declaraciones recogidas por la prensa estadounidense que el fallo del juez «deja claro» que su cliente «presentó sus demandas de buena fe».

Lively y Baldoni llegaron en mayo a un acuerdo en la demanda interpuesta por la intérprete contra su compañero de reparto de ‘It Ends With Us’ en 2024.

Los actores evitaron así enfrentarse en un juicio que inicialmente estaba previsto para el pasado 18 de mayo.

Previamente, el juez Liman había desestimado la mayoría de acusaciones vertidas por Lively, entre ellas las de acoso, difamación y conspiración, aunque mantuvo las de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias. EFE

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