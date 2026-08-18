Un menor en Finlandia intenta quemar su instituto con 50 personas dentro

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Helsinki, 18 ago (EFE).- La Policía finlandesa informó este lunes de que ha detenido a un adolescente de 16 años en la localidad de Lohja (sur de Finlandia) que intentó prender fuego el viernes pasado a su instituto de enseñanza secundaria, donde en ese momento había unas 50 personas entre alumnos y profesores.

El menor se encuentra bajo custodia policial y la Policía ha pedido para él prisión preventiva mientras investiga el suceso, como sospechoso de un acto de vandalismo y tentativa de un delito grave contra la vida o la integridad física.

El adolescente fue detenido poco después de provocar un incendio en el edificio del instituto y los agentes encontraron en su poder un arma blanca, material inflamable y un manifiesto, aunque las autoridades no desvelaron por el momento de qué tipo.

Poco antes de ser detenido, se autolesionó con el arma blanca y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los bomberos, alertados por los servicios de emergencia, acudieron rápidamente al centro educativo y extinguieron el fuego antes de que se extendiera por el edificio, por lo que no hubo heridos y los daños causados a las instalaciones fueron limitados.

«Dado que aún no hemos interrogado al sospechoso y la investigación técnica sigue en curso, no podemos describir los hechos con más detalle en este momento ni pronunciarnos sobre los factores que motivaron este acto», señaló en un comunicado la comisaria Marjut Kronlund.

Finlandia, país conocido mundialmente por su alto nivel educativo, ha sufrido varios ataques en centros escolares en las dos últimas décadas.

El más impactante de ellos -por ser el primero- tuvo lugar en noviembre de 2007, cuando un estudiante de 18 años mató a ocho personas con una pistola en un instituto de Tuusula (sur), tras lo cual se suicidó de un disparo en la cabeza.

El ataque con víctimas mortales más reciente ocurrió en 2024, cuando un niño de doce años que había sufrido acoso escolar mató a tiros a un compañero de su edad e hirió de gravedad a otros dos en una escuela de educación primaria de Vantaa, al norte de Helsinki. EFE

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