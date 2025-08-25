Un muerto y dos heridos por un ataque ucraniano con drones en Lugansk
Moscú, 25 ago (EFE).- Una persona murió y otras dos resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk controlada por Rusia debido a un ataque con drones de Kiev, informaron fuentes oficiales.
Según un portavoz de emergencias, citado por la agencia TASS, el ataque tuvo lugar en la localidad de Rubizhne, que tenía cerca de 60.000 habitantes antes de la guerra.
El suceso también dejó daños a varios vehículos estacionados en la zona.
Las autoridades rusas afirman controlar cerca del 99 % del territorio de Lugansk, región del Donbás anexionada por Moscú en septiembre de 2022 junto con las vecinas Donetsk, Jersón y Zaporiyia.
El gobernador de Lugansk, Leonid Pásechnik, anunció en junio pasado que las tropas rusas se habían hecho con el control de todo el territorio de la región, pero esta información no fue confirmada por fuentes militares. EFE
