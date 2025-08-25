The Swiss voice in the world since 1935

Un muerto y ocho heridos en una serie de atropellos en La Habana

La Habana, 25 ago (EFE).- Una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en una serie de atropellos en La Habana por los que la Policía ha detenido al conductor de un vehículo, un extranjero residente, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Los hechos, según el comunicado oficial, tuvieron lugar sobre las 2:30 horas local (6:30 GMT), cuando el presunto autor, a los mandos de un vehículo, atropelló a las víctimas «en diferentes lugares» en un trayecto de apenas unos kilómetros entre Centro Habana y La Habana vieja.

La fallecida es una mujer de 35 años y los ocho heridos fueron trasladados a centros médicos donde están siendo atendidos. El presunto autor fue detenido y «se encuentra bajo proceso investigativo». EFE

