Un muerto y varios heridos en la parte ocupada de Lugansk por un ataque ucraniano

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Moscú, 18 may (EFE).- Una persona murió y varias resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, debido a un ataque ucraniano, informaron las autoridades locales.

«Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron un minibús que viajaba de Lisichansk a Severodonetsk», escribió en redes sociales Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú.

A consecuencia del ataque murió una joven de 17 años y resultaron heridas otras tres personas, agregó.

«En diez días tenía que cumplir 18 años. No hay palabras para expresar el dolor que sienten sus padres», dijo Pásechnik al presentar sus condolencias a los familiares de la víctimal.

Rusia controla prácticamente todo el territorio de Lugansk, que junto con la vecina Donetsk forman parte de la región del Donbás, en el este ucraniano.

Precisamente el control de todo el Donbás es uno de los principales requisitos de Moscú en las negociaciones con Ucrania, estancadas desde hace meses. EFE

mos/psh