Un nuevo ataque armado deja siete fallecidos en Ecuador

1 minuto

Quito, 17 ago (EFE).- Siete personas han sido asesinadas por disparos de bala en un nuevo ataque armado ocurrido en Ecuador, informó este domingo la Policía Nacional, que investiga los móviles del suceso.

El hecho violento ocurrió la madrugada del domingo en las instalaciones de un billar, en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, precisó la Policía.

Mientras continúa la investigación, en redes sociales se ha viralizado un vídeo en el que se aprecia cómo unos encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas.

La violencia continúa este mes en el país andino, que entre enero y junio ya registró el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4.619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

