Un nuevo ataque armado deja siete fallecidos en Ecuador

Quito, 17 ago (EFE).- Siete personas fueron asesinadas en un nuevo ataque armado ocurrido en Ecuador, esta vez en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó este domingo la Policía Nacional, que investiga las razones del suceso.

El hecho violento ocurrió esta madrugada en las instalaciones de un billar, precisó la Policía al apuntar que sus agentes «verificaron que en el lugar se encontraban siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego».

Mientras las unidades especializadas investigan el hecho para esclarecer los motivos y los responsables, en redes sociales se ha viralizado un video en el que se aprecia cuando encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas.

Hechos violentos

Los siete asesinados de esta madrugada se suman a una serie de hechos violentos en este año, entre los que figuran el ocurrido el 17 de abril cuando 12 personas fueron asesinadas y 9 resultaron heridas en un ataque en una gallera del municipio de El Carmen, en la provincia de Manabí.

Ese mismo mes, otras 5 personas fueron asesinadas y 5 quedaron heridas en ataque a viviendas de una urbanización en Manta (Manabí)

El 26 de abril, un ataque armado a un local de diversión nocturna dejó 5 fallecidos en la provincia tropical de El Oro, fronteriza con Perú.

El 16 de julio fueron hallados cinco cadáveres maniatados, enterrados y en avanzado estado de descomposición en el municipio de Puerto López (Manabí) y tres días después, nueve personas fueron asesinadas en el municipio de Playas (provincia del Guayas), en un ataque a un billar.

El 27 de julio, 17 personas fueron asesinadas y 11 heridas en un ataque armado al interior de un bar en el municipio El Empalme (Guayas) y tres días después, cinco fallecieron en ataque armado a una vivienda de una persona que cumplía arresto domiciliario en el municipio Pichincha (El Oro)

Agosto comenzó con el asesinato, el día 3, a tres personas en un ataque armado en cancha de fútbol (El Oro), y cinco días más tarde mataron a cuatro personas e hirieron a 6 en otro ataque contra embarcaciones en alta mar, frente a la provincia de El Oro.

El día 10, ocho personas fueron asesinadas en un ataque a discoteca en el municipio Santa Lucía (Guayas), mientras otras seis murieron ese mismo día en Monte Sinaí (Guayas) por disparos de sujetos que llegaron en camionetas y atentaron contra quienes transitaban por la zona.

El semestre más violento

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

