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Un proyectil impacta contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad

Este contenido fue publicado en
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Riad, 11 oct (EFE).- Al menos un proyectil impactó este domingo contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, y provocó un incendio en esta instalación, donde ayer al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas el sábado en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen.

«Un proyectil no identificado impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid. El ataque provocó un incendio y las autoridades competentes están investigando el incidente», dijo en X el portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, sin atribuir la acción a ningún grupo. EFE

cgs/kba/rcf

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